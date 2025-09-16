HABER

Mersin 16 Eylül Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin son günlerine özgü bir Akdeniz iklimi özelliği taşıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 17 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C, 18 Eylül Perşembe günü ise 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'de yazın son günlerinde alışılmadık bir durum değil.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gerekir. Ayrıca, güneş kremi uygulamak da önemlidir. Bol su tüketmek ve ağır yemeklerden kaçınmak vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklardan korunmak adına evde kalmaları veya serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak da önemlidir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Planlarınızı gerektiğinde güncellemek, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

