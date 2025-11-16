HABER

Mersin 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Kasım 2025 tarihinde hava durumu güneşli ve az bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 20°C, akşam 17°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah kuzeyden, gündüz güneyden esecek. Nem oranı sabah %51, akşam %58 seviyesine yükselecek. Hafta boyunca hava genel olarak ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler, rüzgarın etkilerini dikkate almalı. Güneşten faydalanmak ve koruyucu önlemler almak önemlidir.

Mersin'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacaktır. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20°C olacaktır. Hava az bulutlu bir şekilde seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecektir. Hava az bulutlu kalacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarında olacaktır. Hava yine az bulutlu kalmaya devam edecektir.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esecek. Hızı 8 km/saat olacak. Gündüz güney yönünden 13 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde kuzeybatı yönünden 9 km/saat hıza ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzey yönünden esecek. Hızı 8 km/saat seviyesinde kalacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %51, gündüz %50 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %58'e çıkacak. Gece saatlerinde ise %66 civarında kalacaktır. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

17 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C ile 14°C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 23°C ile 16°C arasında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Güneşli günlerde hafif bir rüzgar hissedilecektir. Düşük nem oranlarıyla sıcaklıklar rahat bir seviyede seyredecektir. Akşam ve gece serinlik hissedilebilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak iyi olacaktır. Gündüzleri güneş ışığından faydalanmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek faydalıdır.

Ayrıca rüzgarın gündüz saatlerinde arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarın etkisi dikkate alınmalıdır.

