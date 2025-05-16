Mersin 16 Mayıs Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Mayıs Cumartesi günü 30°C, 18 Mayıs Pazar günü 26°C ve 19 Mayıs Pazartesi günü yine 26°C bekleniyor.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelerek ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğunu artıracak. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk taşıyabilir. Dışarıda vakit geçirenlerin, güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Koruyucu giysiler de tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybı yaşanabilir. Yeterli miktarda su tüketmeye dikkat edilmelidir.

Rüzgar hızları düşük olacak. Bu, deniz suyu yüzeyinin sakin olacağı anlamına geliyor. Denizde vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunuluyor. Denize girmeyi planlayanlar, deniz suyunun sıcaklığının 22°C civarında olduğunu unutmamalıdır. Suya alışma sürelerini ayarlamak faydalı olacaktır.

Mayıs ayının ortalama nem oranı %72 civarındadır. Bu, hava koşullarının nemli olacağını gösteriyor. Yüksek nem oranı, terlemenin azalmasına ve vücut ısısının düşmesinin zorlaşmasına neden olabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı yorulmamaya dikkat edilebilir. Gerekirse gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir.