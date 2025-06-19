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Mersin 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Mersin 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte olacak. Sıcaklıkların 23°C ile 32°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

20 Haziran Cuma gününden itibaren hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. Mersin'de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların 21 ve 22 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde devam etmesi, bölgedeki hava koşullarını değiştirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bu süreçte hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek, ıslanmaktan korunma sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Sıcak günlerde bol su içmek ve güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak sağlığınızı korur.

Mersin'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışların artması öngörülüyor. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak sağlık ve günlük aktivitelerinizi en iyi şekilde planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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