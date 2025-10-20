HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında seyrederken, nem oranı kıyılarda orta seviyede olacak. 21 Ekim Salı günü ise sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi önemlidir. Hava durumunu takip etmek, planlamalarınızı kolaylaştırır.

Mersin 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Nem oranı kıyılarda orta düzeyde kalacak. Bu durum hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgarın güney yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı, deniz aktiviteleri için elverişli seviyelerde kalacak.

21 Ekim Salı günü Mersin'de yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 24°C civarında olacağı öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da giyilmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlıklı yapmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercih olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Afganistan ve Pakistan açıklamasıRusya'dan Afganistan ve Pakistan açıklaması
Kreşte korkunç iddia: Bakanlık inceleme başlattı!Kreşte korkunç iddia: Bakanlık inceleme başlattı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.