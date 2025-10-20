Mersin 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Nem oranı kıyılarda orta düzeyde kalacak. Bu durum hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgarın güney yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı, deniz aktiviteleri için elverişli seviyelerde kalacak.

21 Ekim Salı günü Mersin'de yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 24°C civarında olacağı öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da giyilmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlıklı yapmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercih olacaktır.