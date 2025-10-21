HABER

Mersin 21 Ekim Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu değişken olacak. Şehir merkezinde hafif yağış beklenirken, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 16.6°C ile 24.7°C arasında değişecek. İlerleyen günlerde ise 22 Ekim'de orta şiddetli yağmur, 23 Ekim'de kapalı hava ve 24 Ekim'de hafif yağış öngörülüyor. Yağmurlu günlerde dikkatli olmak ve güncel hava raporlarını takip etmek önem taşıyor.

Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Şehir merkezinde hafif yağış bekleniyor. Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde açık ve güneşli hava hakim olacak. Toroslar'da en düşük sıcaklık 16.8°C, en yüksek sıcaklık 23.8°C. Akdeniz ilçesinin sıcaklıkları ise en düşük 16.6°C, en yüksek 24.7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %52 ile %54 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 7.4 km/s ila 8.3 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu 06:54, gün batımı 17:57'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü Mersin'de orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık aralığı 18°C ile 26°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü hava kapalı kalacak, sıcaklıklar 18°C ile 25°C arasında olacak. 24 Ekim Cuma günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 19°C ile 22°C arasında düşecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olur. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamalıyız. Araç kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Hız limitlerine de uymalıyız. Evde kalınan günlerde nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Havalandırma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalıyız. Nemli ortamlardan uzak durulmasında yarar var.

Son olarak hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarımızı buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

hava durumu Mersin
