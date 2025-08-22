Mersin 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşacak.

23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 24 Ağustos Pazar günü 33°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 34°C olması tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Bu yöntemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Klima ya da vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.