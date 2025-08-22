HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşacak.

23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 24 Ağustos Pazar günü 33°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 34°C olması tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Bu yöntemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Klima ya da vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavak’ta tescilsiz araçlara geçit yokKavak’ta tescilsiz araçlara geçit yok
Boşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdıBoşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.