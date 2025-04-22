Mersin 22 Nisan Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu artış, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 24 Nisan Perşembe günü ise daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında kalacak. 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Mersin'in Nisan ayındaki ortalama nem oranı %70 civarındadır. Bu, hava koşullarının genellikle nemli olduğunu gösteriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde nemin daha yüksek olabileceğini unutmamak gerekir.

Güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini göz önünde bulundurarak, açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.