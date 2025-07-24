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Mersin 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 35°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Mersin 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında olacak. En yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 24°C bekleniyor. Cuma günü benzer hava koşulları öngörülüyor. Yine bol güneş ışığı var. En yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık 24°C olacak. Cumartesi günü hava biraz daha sıcak geçecek. Parlak güneş ışığında, en yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık 25°C tahmin ediliyor. Pazar günü de bol güneş ışığına sahip olacağız. En yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 24°C olacak.

Bu sıcaklıklar, Mersin'in Temmuz ayındaki tipik hava koşullarına uygundur. Nem oranı da yüksek olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalp ve damar hastaları, yaşlılar ve çocuklar daha riskli gruplardandır. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve orman yangınlarının artmasına neden olabilir. Su tasarrufu yapmalı, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmalıyız.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek vardır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamalıyız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Yaşlılar ve çocukların aşırı sıcaklardan korunması için gölge alanlarda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların su kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamalıyız. Su tasarrufu yapmalı ve ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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