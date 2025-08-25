Mersin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %61 ile %89 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 33°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 33°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı yine %61 ile %89 arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacağı için, spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.