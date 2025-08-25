HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava, sıcak ve güneşli geçecek.

Mersin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %61 ile %89 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 33°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 33°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı yine %61 ile %89 arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacağı için, spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladıHakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı
Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybettiMotosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.