Mersin 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Sabaha karşı sıcaklık 21°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 15°C dolaylarında bulunacak. Nem oranı %68 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 8 km hızla esecek. Gün içindeki deniz suyu sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor.

27 Mayıs Salı günü sabah 21°C, gece 11°C, yağmurlu; 28 Mayıs Çarşamba günü sabah 21°C, gece 11°C, yağmurlu; 29 Mayıs Perşembe günü sabah 21°C, gece 12°C, açık; 30 Mayıs Cuma günü sabah 21°C, gece 12°C, yağmurlu; 31 Mayıs Cumartesi günü sabah 21°C, gece 11°C, açık olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlanıyorsa, hava durumunu kontrol etmek gerekir. Yağmurlu günlere denk gelmemeye özen gösterilmelidir. Gerekirse planlar değiştirilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir. Bol su içilerek vücut nem dengesi korunmalıdır.