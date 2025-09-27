Mersin 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sıcak bir gün bekleniyor. Bol güneş ışığı mevcut olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında kalacak.

Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 28°C'ye düşecek. Güneşli hava Pazar günü de devam edecek.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C civarında olacak. Hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü ise sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık yine 27°C civarında kalacak. Yağışlar gün boyunca sürebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Salı günü için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sağanak yağışların etkili olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli.

Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uyulması gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.