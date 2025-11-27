HABER

  3. Yaşam

Mersin 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 27 Kasım'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 14°C bekleniyor. 28 Kasım'da hafif yağmur görülecek, gündüz sıcaklık 24°C olacak. 29 Kasım'da orta şiddetli yağmur ile hava koşulları kötüleşecek. 30 Kasım'da ise hafif yağmur sürecek. Bu süreçte uygun giyinmek ve planlarınızı hava durumuna göre yapmak önemli. İlgili önlemleri almak, sağlık açısından hayati öneme sahiptir.

Hazar Gönüllü

Mersin'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında. Gece ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Nem oranı %64. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı 17:25.

28 Kasım Cuma günü hava biraz daha bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C. Gece ise sıcaklık 17°C civarında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hava koşullarının daha da kötüleşmesi öngörülüyor. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 14°C civarında. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur devam edecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 12°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler ile ıslanmaktan korunabilirsiniz. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Sürücüler, yağışlı havalarda yol koşullarının değişebileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Hava koşullarına uygun planlar yapmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek daha sağlıklı olacaktır. Kapalı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek daha güvenli olur. Bu şekilde hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamış olursunuz.

