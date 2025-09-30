HABER

Mersin 30 Eylül Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Eylül 2025 Salı günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hafif yağmur bekleniyor.

Toroslar bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sahilde nem oranı %58. Rüzgar hızı 10.8 km/saat. Toroslar'da nem oranı %74. Rüzgar hızı ise 12.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 21.7°C ile 27.7°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. 1 Ekim Çarşamba günü Mersin genelinde açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20.1°C ile 28.6°C arasında olacak. 2 Ekim Perşembe günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 19.9°C ile 29°C arasında değişecek. 3 Ekim Cuma günü güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17.6°C ile 25.3°C arasında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22.3°C ile 27.2°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19.8°C ile 26.5°C arasında değişecek.

Mersin'de sonbahar mevsiminin başlangıcıyla hava koşullarında dalgalanmalar yaşanabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şehir merkezinde yaşayanlar hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmalı. Toroslar bölgesinde yaşayanlar ise serin ve nemli hava koşullarına uygun giyinmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

