Mersin 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Kasım ile 6 Aralık tarihlerinde hava koşulları değişkenlik gösteriyor. 30 Kasım'da hafif yağmur ve sıcaklık 15-16°C beklenirken, 1 Aralık'ta güneşli bir hava hüküm sürecek. Nem oranının yüksek olacağı günlerde rahat kıyafetler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken uygun ayakkabı ve su geçirmez giysiler fayda sağlayacak. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı buna göre düzenlemek önemli.

Mersin'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları bölgelerde değişecek. Mersin şehir merkezi ve çevresinde hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15-16°C civarında olacak. Nem oranı ise yüksek seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek. Bu, hava koşullarını daha serin hale getirebilir.

1 Aralık Pazartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 18-20°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü hava çok bulutlu geçecek. Ancak bu gün için yağış beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü kısmi güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19-20°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü hava yine çok bulutlu olacak. Bu gün de yağış beklenmiyor. 5 Aralık Cuma günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 18-19°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi önlemek için hafif kıyafetler seçilmelidir. Nefes alabilen giysiler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez montlar giyerek soğuk algınlığı riskinizi azaltabilirsiniz. Şapka kullanmak da faydalı olacaktır. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı düzenlemeniz önemlidir. Hava koşullarına göre ayarlama yapmak olumsuz durumlardan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

