Mersin 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 26°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 30°C ile 27°C arasında değişecek. 1 Ağustos Cuma günü de hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 30°C ile 27°C arasında olacak.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve zaman zaman yağışlar nedeniyle vatandaşların bazı önlemler alması gerekecek. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, açık renkli kıyafetler giymek de önerilmektedir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların yağmura uygun şekilde hazırlıklı olması sağlanmalıdır. Nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Terlemeyi azaltıcı giysiler tercih edilebilir.

Mersin'in Temmuz ayı genellikle sıcak ve nemli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür, ancak nem oranı yüksektir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecektir. Vatandaşların bu koşullara uygun şekilde hazırlıklı olmaları sağlıkları açısından önemlidir.