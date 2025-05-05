Mersin 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Her iki gün de kısmen güneşli, gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak.

Mayıs ayı boyunca Mersin'de ortalama sıcaklıklar 18°C ile 22°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı genellikle 24 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ise 3 civarındadır. Güneşli saatlerin sayısı ortalama 11 saat olarak kaydedilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, zaman zaman kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Serin akşam saatlerinde ise bir ceket almanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması bekleniyor. Bu nedenle, planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yine de, hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.