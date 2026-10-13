Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi! Kazanan isim belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Seçim, bugün saat 14.00'te başladı. Toplantı, basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleşti. CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak açıklanmıştı. Diğer gruplar ise aday çıkarmadı.

Belediye meclisinde 73 üyenin katıldığı ilk 2 turda da Genç 47 oy aldı, 24 oy boş kullanıldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Genç, salt çoğunluğun arandığı 3. turda üyelerden 47'sinin oyunu alıp Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Bu turda oylardan 25'i boş atıldı, 1'i geçersiz sayıldı.

Oylamanın ardından konuşan Gülşah Yıldırım Genç, sürecin demokratik geçtiğini belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır