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Mersin'de 2 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu getirerek ticaretini yapan ve haksız kazanç elde edenlere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 milyon lira piyasa değeri olan birçok ürün ele geçirilirken yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Mersin'de 2 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi Tarsus Büro Amirliği ekipleri, ilçede gümrük kaçağı cep telefonu getiren ve para karşılığında satmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yaptı. Polisin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takipli çalışmasın da şüphelilerin kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı cep telefonlarını getirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bunun üzerine şüphelilere ait 11 ikamet, 7 iş yeri ve 3 depo olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı, 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık olarak 2 milyon lira olan 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 765 adet şarj adaptörü, 148 adet cep telefonu kulaklığı, 46 tablet, 5 adet telefon bataryası, 6 adet akıllı saat, 8 adet müzik kutusu, güvenlik kamerası ve ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 5'i ifade sonrası serbest kalırken 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin gümrük
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