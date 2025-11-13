Mersin'de asansör faciası: 16 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti!

Güzelyurt Mahallesi'ndeki inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: AA