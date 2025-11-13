HABER

Mersin'de asansör faciası: 16 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti!

Mersin'in Anamur ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: AA

