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Mersin'de AVM önünde birbirlerine girdiler! Tekme, tokat havada uçuştu: O anlar saniye saniye kaydedildi

Mersin'de bulunan bir AVM'nin önünde, kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'de AVM önünde birbirlerine girdiler! Tekme, tokat havada uçuştu: O anlar saniye saniye kaydedildi
Begüm Özkaynak

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin AVM kavga tartışma
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