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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda esnaflık yapan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Beyaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada, yaralı iki polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Mersin Tarsus kavga ölü
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