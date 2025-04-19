Mersin'de denizi kirleten 13 gemiye 70 milyon liralık ceza!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, sistemle denizlerde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti.

Kente her yıl 5 binin üzerinde geminin geldiğini ve bunun tamamının denetlendiğini kaydeden Halisdemir, "Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla, EGDS ile denetim yapıyoruz. Bu sistemle yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda, Çeşmeli'den Kulak mevkisine kadar kesintisiz denetim gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır