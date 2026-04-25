Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 100 milyonluk para trafiği ortaya çıktı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada 100 milyon liralık para trafiği oluşturan dolandırıcılık şebekesi çökertildi, yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle Mersin'e getirerek banka hesabı ve telefon hattı açtırıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin 120 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik belirlenen bir şebekeye yönelik planlı çalışma yaptı.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Ekiplerin çalışmasında vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle Mersin'e getirerek banka hesabı ve GSM hattı açtırdıkları, bu hesap ve hatları dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları, para transferlerini yönlendirdikleri ve bir uygulama üzerinden organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine operasyon yapan polis 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait ev görünümlü ofisler ile araçlarda yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek, 32 adet cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin TL, 6 adet laptop, farklı şahıslara ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

100 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin şu ana kadar 120 kişiyi mağdur ettiği, banka hareketlerinde ise yaklaşık 100 milyon TL üzerinde para trafiği bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden 1'i ifadesi sonrasında serbest kalırken, 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyona ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

