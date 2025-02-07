Mersin’de eski sevgili mezatı: "Atsam atamıyorum, satsam satamıyorum" dediğiniz hediyeler yeni sahiplerini buluyor!

Geçmişteki ilişkilerden geriye kalan eşyaları bir araya getirecek ve açık artırma usulüyle yeni sahiplerine satabileceğiniz, ‘eski sevgili mezatı’ sosyal medyada çok konuşuldu.

“ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

“Zehir zıkkım olsun” diye başladılar, "atsam atamıyorum, satsam satamıyorum" diye devam ettiler.

10 Şubat’ta Mersin'deki kafede gerçekleşecek olan etkinlik, hem katılımcılara eğlenceli bir deneyim sunmayı hedefliyor, hem de o unutulmaz anılardan geriye kalanları bir adım daha uzaklaştırmayı.

Mezatta satışa sunulacak olanlar arasında, kimler neleri getirecek şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı.

MEZATA KATILMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İlginç olan bir diğer detay ise, mezata katılmanın herhangi bir yaş sınırı veya şartı olmaması.

Eşyaların satışı, sadece maddi bir işlem olmanın ötesinde, eğlenceli bir sosyalleşme aracına dönüşecek gibi görünüyor.

10 Şubat’ta Mersin'deki kafede yapılacak etkinlikte neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Bu mezat, geçmişi geride bırakmak ve yeni başlangıçlara yelken açmak isteyenler için hem nostaljik hem de eğlenceli bir yol olacak gibi görünüyor.