Mersin'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Kaza, D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus istikametine seyir halinde olan F.Y. (37) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Otomobil, Adana istikametine ilerleyen Y.S. (44) idaresindeki araçla çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler Y.S. ve F.Y. ile H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15) ve 1 yaşındaki A.Y. yaralandı. Kazada 6 yaşındaki E.Y. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.