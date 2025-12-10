Mersin'de film gibi soygun! 1 milyon doları çalan zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'deki bir gıda firmasında çalışan iş yeri çalışanları, maskeli ve silahlı iki kişinin baskın düzenleyip kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını, kasadaki 800 bin dolar ile 400 bin TL nakit parayı alarak kaçtıklarını bildirdi. İhbar üzerine Mersin polisi geniş çaplı bir çalışma başlattı.

KİRALIK ARAÇLA MERSİN'DEN KAÇTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayın E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirdiği, zanlıların kiralık bir araçla Mersin’den ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Adana İl Emniyeti ile koordinasyon sağlandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ! ÇALDIKLARI PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonucu şüphelilerin Adana’da bir mola tesisi yanında bulunan akaryakıt istasyonunda oldukları belirlendi ve ortak operasyon için düğmeye basıldı. Film sahnelerini aratmayan operasyonla iki zanlı kaçamadan gözaltına alındı.

Araçta ve üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile gasp edilen 801 bin 153 dolar, 1340 Euro ve 462 bin 395 TL ele geçirildi. Paranın henüz paylaşılmadan bulunması dikkat çekti.

MAĞDUR GİBİ DAVRANAN ÇALIŞAN, GASP OLAYINI PLANLAMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın içerden destekle planlandığını tespit etti. Gasp sırasında mağdur gibi davranan iş yeri çalışanı M.S.A.’nın, soygunu iki zanlıyla birlikte organize ettiği belirlendi.

3 şüpheli hakkında 'nitelikli yağma' suçundan yürütülen tahkikatın tamamlandığı, zanlıların adliyeye sevk edileceği bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır