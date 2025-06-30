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Mersin'de gizemli olay! 3 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Mersin'de gizemli bir olay yaşandı. Bir oto yıkamacıda çalışan otomobilin içerisinde 3 gencin cesedi bulundu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan gençlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, 3 gencin cesedinin yanında bulunan kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Mersin'de gizemli olay! 3 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

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3 GENÇ VE 1 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU!

Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ölen gençlerden birinin iş yeri sahibi Arda G. (22) olduğu belirlenirken, diğer 2 gencin ise Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) oldukları anlaşıldı.

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Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Mersin gece oto yıkama
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