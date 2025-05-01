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Mersin'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Mersin'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Mersin, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Mersin'de bugün hava sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mersin'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Mersin'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Mersin'de, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olduğu için hava bunaltıcı hissedilebilir. Rüzgar, güneybatıdan saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece 12°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 12°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanakların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 13°C civarında olacak.

Mersin'de Mayıs ayı genellikle 10 güneşli gün, 19 yağışlı gün ve 1 bulutlu gün ile karakterize edilmektedir. Ortalama nem oranı %69’dur. Yıllık ortalama yağış miktarı 114 milimetre civarındadır. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 5 kilometre hızla eser. Deniz suyu sıcaklığı ise 22°C olarak gözlemlenmektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında değiştiği için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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