Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahalle'de, epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin'in (20) rahatsızlanması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemede doktorun "şüpheli ölüm" olarak rapor hazırlamasıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ömer Bilkan Şahin'in üvey babası Ş.Ü. (39) epilepsi hastası gencin ilaçlarını kasıtlı şekilde temin etmediği ve ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.