Mersin'de ilginç olay! Perde ile altıncı kattan sarkan şahıs üçüncü kat balkonuna düştü

İlginç olayın adresi Mersin oldu. Altıncı kattan perdeleri birbirine bağlayıp sarkan bir kişi, üçüncü katın balkonuna düştü. Sarkan perdeleri gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere genci hafif yaralı olarak balkondan kurtardı.

Olay, dün akşam üzeri Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

PERDEYLE 6'NCI KATTAN SARKTI 3'ÜNCÜ KAT BALKONUNA DÜŞTÜ

İddiaya göre, 24 yaşındaki E.S., evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattan perdeyle aşağıya sarktı. Bu sırada şahıs 3'üncü katın balkonuna düştü.

EKİPLER ŞAHSI KURTARDI

Sallanan bir birine bağlı perdeleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibini sevk etti. Bölgeye gelen ekiplerden itfaiye erleri, aracın merdiveni ile 3. kat balkonuna ulaşarak şahsı aşağı indirdi.

HAFİF YARALANDI

Aşağı indirilen şahıs polise teslim edildi. Çok sayıda vatandaş ise olayı merakla takip etti. Düşme sonrasında hafif yaralandığı öğrenilen şahsın hastanede tedavisi yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

