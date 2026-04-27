Mersin'de kahreden olay: Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, park manevrası yapan babasının aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis aracıyla işten dönen A.Ç. (37), Çiçekli Mahallesi’ndeki evine geldiğinde aracını park ettiği sırada 2 yaşındaki oğlu S.Ç.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından baba sinir krizi geçirirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Talihsiz çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

