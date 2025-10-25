HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı

Mersin'de 9 katlı bir binadaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Mersin'de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı, yükselen dumanlar binanın tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ,

SON ANDA DIŞARI ÇIKARTILDILAR

Evde bulunanlar ise son anda dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan istihbaratından uranyum operasyonu: 3 Çin vatandaşına gözaltıGürcistan istihbaratından uranyum operasyonu: 3 Çin vatandaşına gözaltı
Organ naklinde Türk cerrahların başarısı! Türkiye Hollanda'ya ilham olduOrgan naklinde Türk cerrahların başarısı! Türkiye Hollanda'ya ilham oldu

Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.