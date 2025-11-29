HABER

Mersin'de korkunç kaza: 3 kişi feci şekilde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafit ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de korkunç kaza: 3 kişi feci şekilde can verdi

Korkunç kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI VAR

Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.

Mersin de korkunç kaza: 3 kişi feci şekilde can verdi 1

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

