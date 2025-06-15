Mersin'de korkunç kaza! Otomobille akülü motor çarpıştı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Mersin’in Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Hürriyet Mahallesinde meydana gelen kazada 34 KLD 97* plakalı otomobil ile akülü motor çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motorda bulunan 2 kişi yere düşerek yaralandı araç ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bisikletteki iki kişi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Elektrikli bisikletteki kişilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi devam M.A'nın ailesinin iddialarına göre; kaza anında lüks aracın yarış halinde olduğu ve olay sonrasında da aracın içerisindeki kişilerin ortadan kaybolduğu iddia edildi.

İki lüks aracın peş peşe makas atması sonucu gerçekleşen korkunç kazada görgü tanıklarının iddiasına göre, aracı kullananların alkollü olduğu iddia edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.