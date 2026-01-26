HABER

Mersin'de suç örgütüne operasyon, elebaşı yakalandı! 10 milyarlık TL'lik hareket tespit edildi

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya 38 şüphelinin gözaltına alındığını ve elebaşı dahil 17 kişinin tutuklandığını söyledi. 19 kişi için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve örgütün elebaşı dahil 38 şüpheli yakalandı.

Mersin de suç örgütüne operasyon, elebaşı yakalandı! 10 milyarlık TL lik hareket tespit edildi 1

ÖRGÜT ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Elebaşıyla birlikte 17 örgüt üyesi tutuklanırken, 19 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü aktarıldı.

Mersin de suç örgütüne operasyon, elebaşı yakalandı! 10 milyarlık TL lik hareket tespit edildi 2

10 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Yerlikaya açıklamasında, "Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu" dedi.

Mersin de suç örgütüne operasyon, elebaşı yakalandı! 10 milyarlık TL lik hareket tespit edildi 3

Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;

HEDEFLERİ LAVAŞ EKMEĞİ PİYASASI

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; Tehdit ve baskı yaptıkları, 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları, İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum"

