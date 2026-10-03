Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şüpheli belirlenerek yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5 bin 422 adet sentetik ecza, 49 adet Exstasy hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, alfa metil fenatilamin,1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin TL ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır