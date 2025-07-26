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Mersin'de vahşet! Anne ile kızı başlarından vuruldu; kayınbiraderi aranıyor

Mersin'de Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Çifte vahşetin ardından evden çıkıp kaçtığı belirtilen Çınar'ın kayınbiraderi Ö. Çınar aranıyor.

Mersin'de vahşet! Anne ile kızı başlarından vuruldu; kayınbiraderi aranıyor

Mersin'de Türkan Söylemez (56) ve kızı Aygül Çınar (26) evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Çifte vahşet, gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 5720 Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULDU!

Eve gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi.

Mersin de vahşet! Anne ile kızı başlarından vuruldu; kayınbiraderi aranıyor 1

Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö. Çınar aranıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Yaralama Mersin
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