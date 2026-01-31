HABER

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar 900 milyonluk işlem hacmi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçuna yönelik bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 1 milyar 900 milyon liralık para transferi yapan şüphelilerden 47'si yakalandı. 29 şüphelinin tutuklandığı olayda 11 şirketin banka hesaplarına bloke konuldu.

Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı.

1 MİLYAR 900 MİLYONLUK TRANSFER

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Mersin’de “Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık” suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 Milyar 900 Milyon TL’lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık.

  • 29’u TUTUKLANDI.
  • 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

  • 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu.
  • 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu.

Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Mersin
