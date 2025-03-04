HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Mersin'de Yeşilay Haftası kapsamında bilinçlendirme seminerleri düzenlendi

Mersin'de Yeşilay Haftası kapsamında bilinçlendirme seminerleri düzenlendi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 16:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli okullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi.

Mersin'de Yeşilay Haftası kapsamında bilinçlendirme seminerleri düzenlendi

15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anasınıfı, İlk Adım Anaokulu, Bozyazı İlkokulu, Tekmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu ve Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerlerde öğrencilere bağımlılık ve zararları anlatıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Seminerler, Bozyazı Yeşilay Temsilcisi Murat Baturay, Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Gümüş ve Psikolog Muhammed Muhsin Altınok tarafından verildi. Alanında uzman isimler sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konulara değinerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı.

AW405192_02

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerlerde, bağımlılıkla mücadelede bireysel farkındalık oluşturmanın gerekliliği vurgulandı. Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(İHA)

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi o ürün 'coğrafi işaret' belgesi aldıKahvaltılarımızın vazgeçilmezi o ürün 'coğrafi işaret' belgesi aldı
Yer: Batman! Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladıYer: Batman! Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
Anahtar Kelimeler:
Mersin sağlıklı yaşam zararlı alışkanlıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.