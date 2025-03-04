Mersin'de Yeşilay Haftası kapsamında bilinçlendirme seminerleri düzenlendi

15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anasınıfı, İlk Adım Anaokulu, Bozyazı İlkokulu, Tekmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu ve Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerlerde öğrencilere bağımlılık ve zararları anlatıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Seminerler, Bozyazı Yeşilay Temsilcisi Murat Baturay, Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Gümüş ve Psikolog Muhammed Muhsin Altınok tarafından verildi. Alanında uzman isimler sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konulara değinerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerlerde, bağımlılıkla mücadelede bireysel farkındalık oluşturmanın gerekliliği vurgulandı. Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(İHA)