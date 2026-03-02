HABER

Mersin Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 2 Mart 2026 tarihinde ılıman ve güneşli olarak belirlendi. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 6 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise serinleyeceği için ceket bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 4 Mart'ta yer yer sağanaklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun günler olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi, Mersin'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 6 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hava güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava serinleyecek.

Mersin'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde serin olacağı için ceket almanız faydalı olacaktır. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mart Salı günü sıcaklık 14 ile 8 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 5 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 14 ile 6 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak.

Özellikle 4 Mart Çarşamba günü sağanaklar beklendiğinden, şemsiye almanızda fayda var. Diğer günlerde hava koşulları stabil olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun hale gelecek.

Mersin'de bugünkü hava durumu ılıman ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 4 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar beklendiğinden, bu tarihte dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var.

