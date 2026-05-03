Mersin Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, orta şiddetli yağışların etkili olacağı şekilde tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 10 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

4 Mayıs Pazartesi günü hava durumu, yer yer sağanaklarla devam edecek. Sıcaklıklar yine 10 ile 16 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek.

6 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında seyredecek. 7 Mayıs Perşembe günü de benzer bir hava durumu gözlemlenecek. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Trafikte dikkatli olmak da önem taşır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır.