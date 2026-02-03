Mersin Hava Durumu! 03 Şubat Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16 derece civarında, gece ise 8 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 4 Şubat Çarşamba günü, Mersin'de puslu güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında, gece ise 7 derece civarında düşecek. 5 Şubat Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 10 derece civarında olacak. 6 Şubat Cuma günü, yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece 8 derece civarında olacak.

Bu günler boyunca dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde bu oldukça faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda önlem alınmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.