Mersin Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 11 ile 12 derece civarında. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. Salı günü hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar beklenmektedir. Çarşamba günü hava sıcaklığı 11 ile 19 derece aralığında olacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı 14 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatleri serin olabiliyor. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmamalısınız.