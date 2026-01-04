HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 4 Ocak 2026'da hava durumu, Akdeniz ikliminin etkisini gösteriyor. Sıcaklık 12-15 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde 15-16 dereceye yükselebilecek. Güneşli ve parçalı bulutlu günler bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Bu dönemde, ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemli. Rüzgar hafif olacağı için ekstra önlem almanıza gerek yok.

Mersin Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini gösteriyor. Sıcaklık 12 - 15 derece arasında değişiyor. Ayrıca, artan bulutluluk var. Düşük sıcaklık ise 3 - 6 derece civarında bekleniyor. Bu durum, Mersin’de ılıman ve hafif serin bir gün olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Mersin'de sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 5 - 6 derece civarında devam edecek. Güneşli ve parçalı bulutlu günler söz konusu. Bu dönem, keyifli hava koşullarını işaret ediyor.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde, güneş koruyucu kullanmalısınız. Böylece cildinizi korumuş olursunuz. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacaktır.

Sonuç olarak, Mersin'de 4 Ocak Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman olacak. Güneşli koşullarla birlikte hafif serinlikler de söz konusu. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Böylece rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadelerMaduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.