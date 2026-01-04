Mersin Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini gösteriyor. Sıcaklık 12 - 15 derece arasında değişiyor. Ayrıca, artan bulutluluk var. Düşük sıcaklık ise 3 - 6 derece civarında bekleniyor. Bu durum, Mersin’de ılıman ve hafif serin bir gün olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Mersin'de sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 5 - 6 derece civarında devam edecek. Güneşli ve parçalı bulutlu günler söz konusu. Bu dönem, keyifli hava koşullarını işaret ediyor.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde, güneş koruyucu kullanmalısınız. Böylece cildinizi korumuş olursunuz. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacaktır.

Sonuç olarak, Mersin'de 4 Ocak Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman olacak. Güneşli koşullarla birlikte hafif serinlikler de söz konusu. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Böylece rahat bir gün geçirebilirsiniz.