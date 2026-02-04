Mersin Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Mersin'de hava ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 16 dereceyi bulacak. Nem oranı %58 seviyesindedir. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati ise 18:08 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin'deki hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklığın yine 16 - 17 derece civarında olması bekleniyor. Ancak, 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 11 - 12 dereceye düşecektir. 7 Şubat Cumartesi gününde yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklığın 13 - 14 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giyilmesi önerilir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır.