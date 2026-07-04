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Mersin Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de bu hafta hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Temmuz'da güneşli hava, 30 derece sıcaklıkla ve %65 - %70 nem oranıyla dikkat çekiyor. 5 Temmuz'da hafif yağmur bekleniyor, sıcaklık 29 - 30 derece arasında kalacak. 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde sağanak yağmur ve gök gürültüsü etkili olacak. Hava koşullarına uygun giysiler seçmeye özen gösterin. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli.

Mersin Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Mersin'de hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Nem oranı %65 - %70 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

5 Temmuz Pazar günü, Mersin'de hava durumu hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklıkları 29 - 30 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece olacak. Nem oranı yine %65 - %70 sevilerinde kalacak. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat arasında seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi günü, yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 - 25 derece olacak. Nem oranı %70 - %75 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat arasında olacak.

7 Temmuz Salı günü, hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 29 - 30 derece. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında kalacak. Nem oranı %70 - %75 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmek önemli. Uygun ayakkabılar, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Ayrıca, yağışlı havalarda trafik koşulları değişebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Sıcak günlerde bol su içmek sağlığınız için yararlı. Güneşten korunmak da önemlidir.

Genel olarak, Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol edin. Gerekli önlemleri almanız, güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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