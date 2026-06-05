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Mersin Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu 5 Haziran Cuma günü oldukça keyifli geçecek. Güneşli havanın hakim olduğu günde sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında olacak. Rüzgar hızı ise 3,5 km/saat civarında seyredecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Ancak, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde yağışlı ve yine güneşli günler bekleniyor. Planlarınızı güncel hava tahminlerine göre yapmayı unutmayın.

Mersin Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 26 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 3,5 km/saat civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek. Güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

6 Haziran Cumartesi günü, hava durumu biraz değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 24 ile 25 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 3,9 km/saat civarında kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir.

7 Haziran Pazar günü ise hava tekrar güneşli hale gelecek. Sıcaklıklar 25 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3,6 km/saat civarında olacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız gerekir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenme riskini azaltabilirsiniz.

Sonuç olarak, 5 Haziran Cuma günü Mersin'de hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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