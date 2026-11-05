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Mersin Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 5 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Bugün sıcaklık ortalama 20 derece civarında seyretmektedir. Hafif bulutlu bir sabahın ardından öğleden sonra güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Mersin'in deniz etkisi altındaki iklimi, nem oranını artırmakla beraber, dışarıda vakit geçirmenizi desteklemektedir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri olabilir, bu nedenle güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Kasım 2026 tarihinde Mersin'deki hava durumu ılımandır. Mersin'in hava durumu, gün boyunca ortalama 20 derece civarındadır. Sıcaklık, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Güne sabah saatlerinde hafif bulutlu bir gökyüzüyle başlıyoruz. Öğleden sonra hafif güneşli bir havaya geçiş yapılıyor. Böylelikle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlanıyor.

Mersin'de hava, iç kesimlere göre daha deniz etkisi altındadır. Bu nedenle nem oranı bir miktar yüksektir. Gün boyunca havanın nemli kalması, dışarıda vakit geçirenlerde rahatsızlık hissi yaratabilir. Ancak bu durum, Mersin'in ferah iklimini sevenler için önemli değildir. Bugünkü hava, dışarı çıkmak için iyi bir fırsat sunuyor. Denizin tadını çıkarabilir, sahil boyunca yürüyüş yapma imkanı bulabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. Cuma günü sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Bu sıcaklık aralığı birkaç gün boyunca sürecek gibi görünüyor. Cumartesi ve Pazar günü hava biraz daha serinleyebilir. Bu süreçte akşam saatlerinde düşük sıcaklık hissedilebilir. Mersin sahilinde akşam yemekleri veya yürüyüşler için hafif ceket almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu ilerleyen günlerde değişebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Hafta sonu düşen sıcaklıklar ve artan rüzgarlar, dışarıda yapılan etkinlikleri etkileyebilir. Özellikle rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Uygun giysiler tercih etmek gereklidir. Geri dönüşlü ve ferah kıyafetler rahatlık sağlar. Ancak hafif bir ceket veya hoodie de serin akşam saatleri için iyi bir fikir olacaktır.

Mersin'de bugünkü hava durumu, hoş bir gün geçirmeniz için yeterlidir. Önümüzdeki günlerdeki hava değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu mevsimde dışarıda vakit geçirmek, doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuyor. Havanın tadını çıkarırken, güncel hava durumu bilgilerini göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.

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hava durumu Mersin
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