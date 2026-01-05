Mersin Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 5 Ocak Pazartesi 2026'da hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle açıktır. Akşam saatlerine doğru hafif bulutlanma bekleniyor. Rüzgarlar hafif esiyor. Nem oranı da makul seviyelerde kalacak.

Bugünkü hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Salı günü sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında olacak. Hava genellikle açık kalacaktır. Çarşamba günü de benzer koşullar bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklıklar yine 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava açık olacaktır.

