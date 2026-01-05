HABER

Mersin Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 5 Ocak 2026'da hava durumu ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açıktır. Akşam saatlerine doğru serinlik hissedilebilir, bu nedenle yanında ceket bulundurmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun günler yaşanacak. Dışarıda kaliteli vakit geçirmek isteyenler için bu dönem ideal fırsatlar sunuyor.

Devrim Karadağ

Mersin'de, 5 Ocak Pazartesi 2026'da hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle açıktır. Akşam saatlerine doğru hafif bulutlanma bekleniyor. Rüzgarlar hafif esiyor. Nem oranı da makul seviyelerde kalacak.

Bugünkü hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Salı günü sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında olacak. Hava genellikle açık kalacaktır. Çarşamba günü de benzer koşullar bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklıklar yine 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava açık olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun günlerdir. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabileceğini unutmamalısınız. Yanınıza uygun bir giysi almak faydalı olacaktır.

Mersin'de 5 Ocak 2026 ve sonrası hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece civarındadır. Hava genellikle açık kalacaktır. Akşam saatlerinde serinlik olabileceğini göz önünde bulundurarak, uygun bir giysi almanızda fayda var.

